Kanarya Adaları açıklarında göçmen teknesi faciası: 14 ölü
28.11.2026 09:31
El Hierro Adası'nın yaklaşık 72 kilometre güneyinde tespit edilen tekne, La Estaca Limanı'na çekildi.
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık 100 kişiyi taşıyan bir göçmen teknesinde 14 kişinin cansız bedeni bulundu.
Kanarya Adaları yakınlarında yaklaşık 100 göçmeni taşıyan bir tekne kurtarıldı. Yetkililer, teknedeki 14 göçmenin cansız bedeninin kıyıya çıkarıldığını duyurdu.
Deniz kurtarma ekipleri daha önce teknede 8 ila 10 ceset tespit edildiğini, durumu ağır olan altı kişinin ise helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, El Hierro Adası'nın yaklaşık 72 kilometre güneyinde tespit edilen tekne, La Estaca Limanı'na çekildi.
Aynı gün adaya ulaşan bir diğer teknedeki 84 göçmen ise La Restinga Limanı'nda karaya çıktı.
Adaya gelen göçmen teknelerinin büyük bölümü, bu limandaki kabul merkezinde ve sahra hastanesinde karşılanıyor.
25 Kasım'da adaya tek bir günde 2 bin 100 kişinin ulaşmasıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.
GÜNLÜK GEÇİŞLERDE REKOR ARTIŞ
Kanarya Adaları'na yönelik göçmen akını ekim ayından bu yana hız kazandı. 25 Kasım'da adaya tek bir günde 2 bin 100 kişinin ulaşmasıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.
Gelenlerin büyük kısmı, nüfusu 11 bin 400 olan El Hierro Adası'na geçiş yapıyor. Bölgedeki yoğunluk yerel yönetimlerin kapasitesini zorluyor.
Bölgesel hükümetin başkanı Fernando Clavijo, X hesabından yaptığı paylaşımda İspanya hükümetine ve Avrupa Komisyonu'na harekete geçme çağrısında bulundu.
Clavijo, "Bu yeni trajedi karşısında büyük bir acı ve çaresizlik içindeyiz. İnsani kriz El Hierro'da başlamıyor, harekete geçmemiz gereken yer Senegal ve Gambiya kıyılarıdır" ifadelerini kullandı.
Göçmen ölümleri, pazar günü İspanya'da yapılacak genel seçim öncesinde yaşandı. Göç politikaları seçim kampanyasının en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.
Kamuoyu yoklamalarında önde görünen sağ muhalefet sınırlarda çok daha sıkı denetimler talep ederken, Başbakan Pedro Sanchez göçün ekonomiye sağladığı katkıları savunuyor.
Her yıl binlerce göçmen, tehlikeli deniz koşullarına ve güçlü akıntılara rağmen aşırı kalabalık teknelerle Atlas Okyanusu'nu aşarak İspanya topraklarına ulaşmaya çalışıyor.
Geçişler, deniz koşullarının görece daha elverişli olduğu sonbahar aylarında artış gösteriyor.