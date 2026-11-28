GÜNLÜK GEÇİŞLERDE REKOR ARTIŞ

Kanarya Adaları'na yönelik göçmen akını ekim ayından bu yana hız kazandı. 25 Kasım'da adaya tek bir günde 2 bin 100 kişinin ulaşmasıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.

Gelenlerin büyük kısmı, nüfusu 11 bin 400 olan El Hierro Adası'na geçiş yapıyor. Bölgedeki yoğunluk yerel yönetimlerin kapasitesini zorluyor.

Bölgesel hükümetin başkanı Fernando Clavijo, X hesabından yaptığı paylaşımda İspanya hükümetine ve Avrupa Komisyonu'na harekete geçme çağrısında bulundu.

Clavijo, "Bu yeni trajedi karşısında büyük bir acı ve çaresizlik içindeyiz. İnsani kriz El Hierro'da başlamıyor, harekete geçmemiz gereken yer Senegal ve Gambiya kıyılarıdır" ifadelerini kullandı.

Göçmen ölümleri, pazar günü İspanya'da yapılacak genel seçim öncesinde yaşandı. Göç politikaları seçim kampanyasının en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.

Kamuoyu yoklamalarında önde görünen sağ muhalefet sınırlarda çok daha sıkı denetimler talep ederken, Başbakan Pedro Sanchez göçün ekonomiye sağladığı katkıları savunuyor.

Her yıl binlerce göçmen, tehlikeli deniz koşullarına ve güçlü akıntılara rağmen aşırı kalabalık teknelerle Atlas Okyanusu'nu aşarak İspanya topraklarına ulaşmaya çalışıyor.

Geçişler, deniz koşullarının görece daha elverişli olduğu sonbahar aylarında artış gösteriyor.