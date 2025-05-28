Kanarya Adaları’nda mülteci teknesi alabora oldu: Altı kişi öldü

İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu dört kadın ve iki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayın tekne kıyıya ulaşmadan hemen önce gerçekleştiği ifade edildi.



Acil durum hizmetleri, kurtarma ekiplerine bir helikopterin de destek verdiğini, ekiplerin El Hierro Adası’ndaki Le Restinga Limanı’nda insanları kurtarmak için çalıştığını belirtti. İspanya basını, teknede en az 150 kişinin bulunduğu bilgisini verdi.



DÖRT KADIN, İKİ KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜ



Kamu yayıncısı RTVE’ye yansıyan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin ters dönmüş bir tekneye sarılmış insanlara can simidi attığı görüldü.



Acil durum hizmetlerinden yapılan ilk açıklamada, teknenin batmasının ardından iki kadının öldüğü ifade edildi. Kurum, daha sonra bir açıklama daha yaparak iki kadının daha öldüğünün doğrulandığını aktardı. Kurum, son olarak 5 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun da öldüğünü belirterek toplam can kaybının altıya yükseldiğini duyurdu.



İKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI



Teknenin alabora olması üzerine 3 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 5 yaşındaki bir kız çocuğunun da boğulma tehlikesi atlattığı, bunun üzerine takım adalardaki en büyük ada olan Tenerife’de hastaneye kaldırıldıkları bilgisi verildi. Solunum problemi yaşayan dört çocuğun da El Hierro’da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

