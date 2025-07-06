Kandaki mikroplastikleri temizlemenin yeni yolu bulundu

Plastik parçacıkları artık sadece denizlerde ya da çöplerde bulunmuyor.

Araştırmalar, mikroplastiklerin insan vücudunun hemen her noktasına sızdığını gösteriyor. Akciğerden karaciğere, kalpten beyne kadar vücudun pek çok bölgesinde mikroplastik izlerine rastlandı. Üstelik bu parçacıklar anne sütünde ve menide bile tespit edildi.



Bilim insanları, bu görünmez tehdidin sindirim, solunum ve üreme sistemlerine zarar verebileceğini, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini düşünüyor. Bazı bulgular, mikroplastiklerin hücre hasarına yol açarak bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ve kansere kadar varan ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini gösteriyor.

KANI TEMİZLEYEREK KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Almanya’da yapılan yeni bir araştırma, halihazırda bazı hastalıklarda kullanılan bir kan filtrasyon yönteminin mikroplastikleri de temizleyebileceğini ortaya koydu. Terapi aferezi olarak bilinen bu yöntem, kanı özel bir makineden geçirerek zararlı hücre ve maddeleri ayıklıyor, ardından temizlenen kanı tekrar vücuda veriyor.



Araştırmada, kronik yorgunluk sendromu yaşayan 21 hastaya iki tur aferez uygulandı. İşlem sonrasında atık sıvıda sanayi üretiminde yaygın kullanılan plastik türlerinin kimyasal izlerine rastlandı. Bu da mikroplastiklerin kandan bir ölçüde temizlenmiş olabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar, yöntemin ne kadar etkili olduğunu anlamak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.



LÜKS KLİNİKLER ÇOKTAN KULLANMAYA BAŞLADI

Bilimsel kanıtlar henüz sınırlı olsa da, bazı özel klinikler bu yöntemi şimdiden “mikroplastik temizliği” olarak pazarlıyor. Londra’daki Clarify Clinic, kanı mikroplastiklerden, kalıcı kimyasallardan ve diğer toksinlerden arındırmayı vadeden tedavilere 12 bin 636 dolardan başlayan fiyatlarla hizmet veriyor.

MİKROPLASTİKLER NEREDEN GELİYOR?

Paketleme malzemeleri, şişeler, sentetik kumaşlar ve sanayi atıkları gibi günlük ürünlerden kopan mikroplastikler, yediğimiz gıdalardan, içtiğimiz sudan ve soluduğumuz havadan vücudumuza giriyor ve zamanla ciltte kuruluk, kızarıklık ve erken yaşlanma belirtileri gibi sorunlara da yol açabileceği düşünülüyor.