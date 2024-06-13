Kanını sivrisineklere veriyor, rekoru 15 bin ısırık!

REKORU 15 BİN ISIRIK

Perran Ross bu tuhaf süreci şöyle tanımladı: “Çoğu insan, birinin neden sivrisineklerle dolu bir kafese kolunu sokmaya gönüllü olduğunu merak ediyor. Ama onlar çok güzel yaratıklar. Ben Dr Ross. Melbourne'lıyım ve araştırma yapmak için sivrisineklerin beni sokmasına izin veriyorum"



Videoda sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veren Sivrisinek Adam lakablı Ross'un şu ana kadarki en yüksek rekoru 15 bin sinek ısırığıydı.



Biyolog Perran Ross için bu işinin bir parçası ve bundan büyük gurur duyuyor. Kulağa ilginç gelen bu davranışının altında yatan sebep ise oldukça enteresan.



3 Nisan'da Perran Ross, sivrisineklerin ısırdığı kollarının fotoğrafını paylaşarak farklı sivrisineklerin nasıl farklı izler bıraktığını gösterdi.

