Kanıyla 2 milyon bebeği kurtarmıştı:  "Altın Kollu Adam" James Harrison hayatını kaybetti

Avustralya'da kan bağışıyla çok sayıda bebeğin hayatını kurtaran, "altın kol" olarak adlandırılan Avustralyalı James Harrison hayatını kaybetti. Ailesinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre James Harrison, 17 Şubat'ta Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir huzurevinde uykusunda öldü. Harrison, 88 yaşındaydı. Harrison'ın kurtardığı bebekler arasında, annesi ile kan uyuşmazlığı yaşayan kendi torunu da vardı.

1960'ların ortalarında anti-D müdahaleleri geliştirilmeden önce, HDFN tanısı konulan her iki bebekten biri ölüyordu. Harrison'ın kanının anti-D açısından nasıl bu kadar zengin hale geldiği tam olarak bilinmiyor; ancak bazı raporlar, bunun 14 yaşındayken aldığı yoğun kan nakliyle ilgili olduğunu söylüyor. Avustralya Kızılhaçı Kan Hizmetleri'nin (Lifeblood) verilerine göre, Avustralya'da 200'den az anti-D bağışçısı olmasına rağmen her yıl yaklaşık 45.000 anneye ve bebeğine yardım ediyor.



2022'YE KADAR DÜNYA REKORUNUN SAHİBİYDİ



Harrison, 2005 yılında en fazla kan plazması bağışında bulunan kişi olarak dünya rekoru kırdı. Harrison, ABD'deki bir erkeğin rekorunu kırdığı 2022 yılına kadar bu rekoru elinde bulundurmaya devam etti.