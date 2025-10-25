Kanlaon Yanardağı yeniden patladı

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 20.05'te faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, patlama sırasında yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yükseğe kül püskürdüğü ve duman bulutunun kuzeydoğu yönüne sürüklendiği belirtildi. Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinden tahliyenin şimdilik gerekli görülmediği bildirildi.

Patlama sonrası bölgede "halk nezdinde artan huzursuzluğa" işaret eden 2. seviye alarm durumunun sürdüğü vurgulandı.

Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan, depremler ve volkanik patlamaların yoğun olarak meydana geldiği fay hattı üzerinde yer alıyor.