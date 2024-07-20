"Kanlı elmas" madeni: Büyük Çukur, insan eliyle kazılmış en derin yer yer

Yeryüzünde insan eliyle kazılmış en derin yer Büyük Çukur (Big Hole) 240 metre derinliğinde.

Elmas zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kimberley şehrindeki Büyük Çukur isimli tarihi elmas madeni ocağı, Büyük Karoo yarı çölünün ücra köşesindeki bir çiftlik arazisinde 1871 yılında elmas bulunmasının ardından bölgeye akın eden 40 binden fazla madenci tarafından açıldı.

Bu derin maden kuyusu, "elmasa hücum" döneminin simge mekanları arasında başı çekiyor.

Madenciler tarafından çevresine kurulan Kimberley şehrinin merkezindeki Büyük Çuku", Kimberley Maden Müzesi içinde yer alıyor.



Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen bu müze, ziyaretçilerini bir yandan elmasın "kanlı tarihine" doğru zaman yolculuğuna çıkarırken diğer yandan elmas madenciliği üzerine değerli bilgiler veriyor.



Müze bahçesinde bulunan tarihi Kimberley evleri konseptli bölüm ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Güney Afrika'daki sömürge mimarisini ve yaşam tarzını yansıtmasıyla ilgi çekiyor.



1871-1914 yıllarında işletilen bu tarihi madenden toplam 2 bin 722 kilograma denk gelen, 14,5 milyon karatlık elmas çıkarıldı.



İNGİLİZ SÖMÜRGECİLER TARAFINDAN KURULDU



Bugün dünyanın en büyük elmas firması kabul edilen De Beers, ismini ve temelini Kimberley'deki bu madenden alıyor.



Arazilerinde elmas bulunmasının ardından, İngilizler tarafından topraklarını satışa zorlanan Boer kökenli De Beers ailesi, halihazırda işgal ettikleri yerlerinden olsalar da elmas sektörünün en büyük firmasının isim babalığını yapıyor.



İngiliz sömürgeci Cecil Rhodes tarafından, Kimberley madeninde faaliyet gösteren diğer büyük firmaların ortaklığıyla 1888'de kurulan De Beers firması, bugün dünya elmas arzının yarısından fazlasını tek başına kontrol ediyor.



İŞÇİLERİN KANINA MAL OLDU



Çoğunluğu siyahi on binlerce madenci tarafından 43 yılda kazılan Büyük Çukur, işçi ölümleri bakımından kanlı bir geçmişe sahip.



Siyah işçilerin oldukça zorlu ve tehlikeli çalışma şartları altında çalıştırıldığı bu madende kazalar ve hastalıklar nedeniyle binlerce işçinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.