Kanlı saldırıyı yapan Türk çete üyelerinden firar girişimi: Koğuş basıldı, plan bozuldu!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 13 Eylül 2023 günü, suç örgütü lideri Barış Boyun'un adamları olduğu iddia edilen altı Türk'ün ölümüyle ilgili olarak tutuklanan 12'si Türk vatandaşı 20'ye yakın mahkum, cezaevinden firar etme girişiminde bulundu. Yunan Proto Thema gazetesinin haberine göre, mahkumlar Korydallos Hapishanesi'nden kaçış planı yapmak üzereyken yakalandı.

POLİS KOĞUŞU BASTI



İhbarı değerlendiren Yunan polisi, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde mahkumların kaldığı koğuşa baskın yaptı.



Koğuşta yapılan aramada Glock marka suikast silahı ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silahın, elektrikli bir ocağın içine gizlendiği görüldü.



Polis, mahkumların görevli gardiyanları rehin alarak cezaevinde isyan çıkarıp firar etme planı yaptıklarını belirledi.

Yunan polisi ele geçirilen silah ve mermilerin fotoğraflarını paylaştı

6 TÜRK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Yunanistan'ın başkenti Atina, 13 Eylül 2023'te kanlı bir hesaplaşmaya sahne olmuştu. İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'a bağlı oldukları belirtilen altı Türk vatandaşı, sahte Alman plakalı bir otomobille ilerlerken yaylım ateşine tutulmuştu. Silahlı saldırıda altı kişi yaşamını yitirmişti.

Kanlı saldırıda öldürülenler

Ölen isimler arasında yer alan Doruk B. ve Oğuzhan H.'nin saldırıdan birkaç ay önce İstanbul'da polis takibinden kaçarak izini kaybettirdiği öne sürülmüştü. Bu iki isim de, Türkiye'de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya'da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu iddia edilmişti.