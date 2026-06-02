Kanser kongresinde ayakta alkış. Tıp dünyası yeni ilacı kutluyor

Dünyanın en büyük kanser kongresi olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında, tıp dünyasında çığır açacak bir pankreas kanseri ilacının Faz-3 sonuçları açıklandı.

"Daraxonrasib" isimli yeni akıllı ilaç, standart tedavilere artık yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi.

HASTALAR İKİ GRUBA AYRILDI

Araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba günlük olarak Daraxonrasib ilacı diğer grubaysa standart kemoterapi verildi.

Daha sonra iki grup hastanın verileri karşılaştırılarak analiz edildi. Yeni ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alanların ise 6,7 ay olduğu görüldü..

Yani yeni tedavi ile hastaların hayatta kalma süreleri nerdeyse iki katına çıktı. Üstelik kemoterapiye oranla daha hafif yan etkiler görüldü.

Araştırmanın sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

BU İLACI AYAKTA ALKIŞLATAN NEDEN NE?

Peki Daraxonrasib isimli ilacın ayakta alkışlanmasını sağlayan ve tıp dünyası için çığır açıcı olarak nitelenmesini sağlayan şey ne?

Yeni ilaç, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen "Kras" adlı bir gen mutasyonunu hedef alıyor. İlaç, molekülleri birbirine bağlayarak Kras’ı yakalayıp devre dışı bırakıyor.

Araştırmacılar Kras geninin tüm kanserlerin yüzde 20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, ilaca Nisan ayında hızlandırılmış onay verdi ancak ilaç şu an dünya genelinde yaygın erişime açık değil. Yalnızca ABD’deki büyük üniversite hastanelerinde bulunabiliyor. İlacın fiyatıyla ilgili de henüz kesin bir bilgi yok.

ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

Aylık maliyetinin on binlerce doları bulabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar daraxonrasib'in pankreas kanserinin çaresi anlamına gelmediğini ancak bu yolda atlanmış çok önemli bir eşik olduğunu söylüyor.

Dünyanın en ölümcül kanser türü olan pankreas kanseri tedavisinin gelecekte tıpkı HİV tedavisi gibi, akıllı ilaçlar sayesinde ölümcül olmaktan çıkabileceği tahmin ediliyor.