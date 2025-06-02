Kanser tedavisinde ezber bozan keşif: "Egzersiz, ilaçtan daha etkili"

Dünya çapında sağlık kılavuzlarını değiştirebilecek önemli bir araştırma, egzersizin kanser hastalarının ölüm riskini üçte bir oranında azaltabileceğini, tümörlerin geri gelmesini durdurabileceğini ve ilaçlardan bile daha etkili olduğunu ortaya koydu.

ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa, Kanada ve İsrail'den hastaları kapsayan ve dünyada bir ilk olan bir çalışma, tedavi sonrası yapılandırılmış bir egzersiz rejiminin ölüm, hastalığın geri dönmesi veya yeni bir kanserin ortaya çıkması riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi.

Sonuçlar Şikago'da dünyanın en büyük kanser konferansı olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (Asco) yıllık toplantısında sunuldu ve New England Journal of Medicine'de yayınlandı.

DÜNYANIN EN İYİ KANSER DOKTORLARINDAN BİRİ

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre dünyanın en iyi kanser doktorlarından biri, tıp tarihinde ilk kez, egzersizin kanser nüksünü ve ölümü önlemede şu anda hastalara reçete edilen ilaçların çoğundan bile daha iyi olduğuna ilişkin net kanıtlar olduğunu belirtti.

On yıl süren çalışmada yer almayan Asco'nun baş tıbbi sorumlusu Dr. Julie Gralow, bulguların kalitesinin “en yüksek kanıt seviyesi” olduğunu ve “tedavi sırasında ve sonrasında fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin önemini anlamada büyük bir değişime” yol açacağını söyledi.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 37 DAHA AZ ÇIKTI

Araştırmaya göre, tedavilerini tamamladıktan sonra kişisel bir eğitmen veya sağlık koçunun yardımıyla yapılandırılmış bir egzersiz rejimine başlayan hastaların ölüm riski yüzde 37, tekrarlayan veya yeni kanser gelişme riski ise sadece sağlık tavsiyesi alan hastalara kıyasla yüzde 28 daha düşüktü.

Gralow, egzersizin kanser hastalarının sonuçları üzerindeki etkisini bir bağlama oturtması istendiğinde şunları söyledi: "Bir İlaç Kadar İyi adını vermiştik. Ben olsam, başlığı İlaçtan Daha İyi olarak değiştirirdim, çünkü yan etkileri yok. 30 yıl önce başladığımda hala nazik olduğumuz ve kemoterapi alırken aşırıya kaçmayın dediğimiz bir dönemdi. Biz bunu tersine çevirdik. Egzersizin bir ilaçtan daha iyi olduğunu söyleyebilirim.”

