Kanye West, ismini bir kez daha değiştirdi

ABD'li dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in baş mali işler sorumlusu Hussain Lalani tarafından yapılan başvurularda, ünlü rapçinin adı artık "Ye Ye" olarak geçiyor. West’in daha önceki belgelerinde adı “Ye West” şeklinde yer alıyordu. Ancak şimdi, Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC ve Getting Out Our Dreams Inc. gibi şirketlerinde “yönetici ya da üye ismi” olarak “Ye Ye” kullanılıyor.



Ye Ye, bu yeni ismini henüz sosyal medya üzerinden duyurmadı.

Kanye West, ilk olarak 2018 yılında sosyal medyadan “Bundan böyle ben Ye’yim” açıklamasını yapmış ve o yıl çıkardığı albümüne de aynı ismi vermişti. 2021’de ise “kişisel nedenlerle” resmi olarak adını Ye olarak değiştirmiş ve bu değişiklik mahkeme tarafından da onaylanmıştı.