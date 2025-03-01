Kaotik görüşme sonrası İngiltre'ye gitti: Zelenski, Ukrayna zirvesine katılacak
Trump ile gergin görüşmenin ardından Zelenski, Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra'ya gitti. Zirveye Dışişleri Bakanı Fidan da katılacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra'ya gitti.
ABD'deki temaslarının ardından Zelenski'yi taşıyan uçak, İngiltere'nin Stansted Havalimanı'na indi.
Ukraynalı lider Zelenski, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılacak Ukrayna konulu zirveye katılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede hazır bulunacak.
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