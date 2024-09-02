Kaplan Adası'nda bakıcıya saldırı: Kolundan ve omzundan yaralandı

Avustralya'da tema parkında çalışan bir hayvan bakıcısı kaplan saldırısına uğradı. Kadın kolundan ve omzundan yaralandı.

Kaplan Adası'nda bakıcıya saldırı: Kolundan ve omzundan yaralandı

'nın Queensland eyaletinin Gold Coast kentinde, vahşi yaşam parkı olan Dreamworld'de bir kadın, bakımını yaptığı kaplan tarafından saldırıya uğradı.

40 yaşlarındaki kadın kolundan ve omzundan yaralandı.

Gold Coast Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan bakıcının durumunun stabil olduğu bildirildi.

Park yetkilileri tarafından doğrulanan olay "nadir ve münferit" olarak tanımlandı.

"İLK MÜDAHALE ÇOK İYİ ELE ALINMIŞ"

Queensland Ambulans Servisi'nden Justin Payne, yaralanmadan kaynaklanan kanamanın tema parkındaki ilk yardım görevlileri tarafından "çok iyi" ele alındığını söyledi.

adası olarak bilinen bölgede 9 Sumatra ve Bengal kaplanı bulunuyor.

Ziyaretçilerin uğrak noktası olan parkta kaplanlara nefeslerini hissedebilecekleri kadar yaklaşabiliyorlar.

Park, 13 yaş ve üzeri ziyaretçilerin 15 dakika boyunca maşa kullanarak kaplanları besleyebildiği bir besleme deneyimi sunuyor. Bu deneyim için 13 ila 15 yaşındaki ziyaretçilere ödeme yapan bir yetişkinin eşlik etmesi gerekiyor.

2011'de Kato adlı 9 yaşındaki bir erkek Bengal kaplanı, parktaki iki ayrı bakıcıyı ısırmıştı.

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