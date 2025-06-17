Kaptan pilotun son kahramanlığı: Yüzlerce kişinin hayatını kurtarmış

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan havacılık tarihinin en kanlı kazalarından birine sahne oldu.



Kazaya karışan Air India uçağının pilotu, can kaybını en aza indirgemek için yaptığı son bir hamle sayesinde ulusal kahraman haline geldi.

APARTMAN BLOKLARININ ARASINDA DÜŞECEKTİ



Uzmanların çift motor arızası yaşadığını ve aniden güç kaybetiğini tahmin ettiği uçak, çok daha fazla insanı öldüreceği kalabalık apartman bloklarının arasına düşebilirdi.



Kalkıştan saniyeler sonra Sabharwal "mayday" çağrısında bulunarak hava trafik kontrolüne uçağın durumunu haber verdi.

YAN YATIRARAK KADERLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sadece saniyeler içerisinde güç kaybederek yere çakılan uçak, pilotun gayreti sayesinde uçuş rotası üzerinde bulunan büyük bir konut binasından kaçınmayı başardı.



Tecrübeli pilot, uçak yere çarpmadan ve patlamadan saniyeler önce hafifçe yana yatırarak yüzlerce kişinin kaderini değiştirdi.