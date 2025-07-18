Kaptan pilotun tüyler ürperten son sözleri: "Uçağın kontrolü sende"

"NEDEN KAPATTIN?" SORUSUNU DEFALARCA SORMUŞ



Corriere'nin haberine göre, ses kayıtlarında Kunder’ın kıdemli pilota “Neden motorları kapattın?” diye sorduğu duyuluyor. Diğer mikrofonda ise bu soruya “Ben yapmadım” şeklinde belirsiz bir yanıt kaydediliyor.



İddilara göre yardımcı pilot bu yanıttan tatmin olmayarak aynı soruyu altı saniye içinde birkaç kez daha yöneltiyor.



KAPTAN YAKITI KESMİŞ OLABİLİR



Reuters’ın kaynağı, kokpit kayıtlarının kaptanın motorlara yakıt akışını kestiği görüşünü desteklediğini söyledi.



Hindistan AAIB’nin cumartesi günü yayımladığı ön raporda, yakıt anahtarlarının kalkıştan hemen sonra “run” (çalıştır) konumundan “cutoff” (kesme) konumuna geçtiği doğrulandı. Ancak bu değişikliğin nasıl gerçekleştiği belirtilmedi.



Raporda ayrıca, ses kayıtlarında bir pilotun diğerine “Neden yakıtı kestin?” diye sorduğu, diğerinin ise “Ben yapmadım” yanıtını verdiği belirtildi. Hangi sözlerin kime ait olduğu netleştirilmedi.



TÜM OKLAR KAPTANI İŞARET EDİYOR



Wall Street Journal, uçuşu aktif olarak yöneten yardımcı pilot Kunder’ın o esnada uçağın kontrolleriyle meşgul olduğu, bu yüzden yakıt anahtarlarını çevirmiş olmasının düşük ihtimal olduğunu aktardı. Buna karşın, uçağı izleyen kaptan Sabharwal’ın ellerinin serbest olabileceği vurgulandı.



Rapora göre yakıt anahtarları, biri diğerinden bir saniye sonra olmak üzere sırayla kapatıldı, yaklaşık 10 saniye sonra ise yeniden çalıştır konumuna getirildi.



Bu anahtarlar motorlara yakıt akışını kontrol ediyor. Raporda anahtarların uçuş sırasında nasıl kapalı konuma geçtiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ayrıca anahtarların “kilitli mekanizması” olduğu, yani yanlışlıkla kapatılmalarının teknik olarak mümkün olmadığı da not düşüldü.