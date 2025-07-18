Kaptan pilotun tüyler ürperten son sözleri: "Uçağın kontrolü sende"
Hindistan'da 241 kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin kara kutu kayıtları, kaptanın tüyler ürperten son sözlerini ortaya koydu. Kazadan saniyeler önce motorlara yakıt akışının kesildiği ve bu hamlenin kaptan tarafından yapılmış olabileceği öne sürülüyor.
Hindistan’ın Ahmedabad kentinde geçen ay düşerek yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Air India Flight 171 sefer sayılı uçağın kaptan pilotunun, kalkıştan önce uçağın kontrolünü yardımcı pilota bıraktığı iddia edildi. Bu iddia, kazaya ilişkin kara kutu kayıtlarına ulaştığını söyleyen kaynaklar tarafından öne sürüldü.
İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan iki Batılı kaynak, Kaptan Sumeet Sabharwal’ın yardımcı pilot Clive Kunder’a kalkıştan önce “Uçak senin kontrolünde” dediğini ileri sürdü.
YARDIMCI PİLOT "UÇMAKLA" MEŞGULDÜ
Kalkış sırasında kaptanın kontrolü yardımcı pilota devretmesi alışılmadık bir durum değil. Ancak kazaya ilişkin ön raporu inceleyen deneyimli pilotlar, Kunder’ın kazadan hemen önce uçağın kontrolü ile meşgul olduğunu değerlendiriyor.
Uçak saat 13:38’de havalandıktan yaklaşık 30 saniye sonra güç kaybederek yerleşim alanına düştü. Kazada, yerdeki 19 kişiyle birlikte uçakta bulunan 242 kişiden 241’i yaşamını yitirdi.
Kazadan hemen önce Kunder’ın kaptana, motorlara yakıt akışını kesecek şekilde yakıt anahtarlarını neden kapattığını sorduğu bildirildi.
Henüz tüm kokpit kayıtlarının dökümü kamuoyuyla paylaşılmadı. Kazaya ilişkin soruşturmayı Hindistan’ın Uçak Kazalarını Araştırma Bürosu (AAIB) yürütüyor. Ancak uçuş kayıt cihazları başka yetkililer tarafından da incelendi.
"NEDEN KAPATTIN?" SORUSUNU DEFALARCA SORMUŞ
Corriere'nin haberine göre, ses kayıtlarında Kunder’ın kıdemli pilota “Neden motorları kapattın?” diye sorduğu duyuluyor. Diğer mikrofonda ise bu soruya “Ben yapmadım” şeklinde belirsiz bir yanıt kaydediliyor.
İddilara göre yardımcı pilot bu yanıttan tatmin olmayarak aynı soruyu altı saniye içinde birkaç kez daha yöneltiyor.
KAPTAN YAKITI KESMİŞ OLABİLİR
Reuters’ın kaynağı, kokpit kayıtlarının kaptanın motorlara yakıt akışını kestiği görüşünü desteklediğini söyledi.
Hindistan AAIB’nin cumartesi günü yayımladığı ön raporda, yakıt anahtarlarının kalkıştan hemen sonra “run” (çalıştır) konumundan “cutoff” (kesme) konumuna geçtiği doğrulandı. Ancak bu değişikliğin nasıl gerçekleştiği belirtilmedi.
Raporda ayrıca, ses kayıtlarında bir pilotun diğerine “Neden yakıtı kestin?” diye sorduğu, diğerinin ise “Ben yapmadım” yanıtını verdiği belirtildi. Hangi sözlerin kime ait olduğu netleştirilmedi.
TÜM OKLAR KAPTANI İŞARET EDİYOR
Wall Street Journal, uçuşu aktif olarak yöneten yardımcı pilot Kunder’ın o esnada uçağın kontrolleriyle meşgul olduğu, bu yüzden yakıt anahtarlarını çevirmiş olmasının düşük ihtimal olduğunu aktardı. Buna karşın, uçağı izleyen kaptan Sabharwal’ın ellerinin serbest olabileceği vurgulandı.
Rapora göre yakıt anahtarları, biri diğerinden bir saniye sonra olmak üzere sırayla kapatıldı, yaklaşık 10 saniye sonra ise yeniden çalıştır konumuna getirildi.
Bu anahtarlar motorlara yakıt akışını kontrol ediyor. Raporda anahtarların uçuş sırasında nasıl kapalı konuma geçtiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ayrıca anahtarların “kilitli mekanizması” olduğu, yani yanlışlıkla kapatılmalarının teknik olarak mümkün olmadığı da not düşüldü.
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