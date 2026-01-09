Kar Avrupa'yı felç etti. Fransa'da 380 bin hane elektriksiz

Avrupa Goretti Fırtınası'nın etkisine girdi. Okullar kapanırken ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

İngiltere'nin bazı bölgelerinde rüzgarın saatteki hızı 160 kilometreyi buldu. Şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Guernsey Adası'nda halk önlem amaçlı güvenli bölgelere götürüldü.

Yaklaşık 64 bin hane elektriksiz kaldı. Ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yetkililer, gerekmedikçe seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Tren seferleri iptal olurken çok sayıda uçuş ertelendi.

CEP TELEFONLARINA ACİL DURUM UYARISI

Riskli bölgelerde bulunan halkın cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." denildi.

İskoçya'da da fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle yılbaşı tatilinden bu yana okullar açılmadı.

FRANSA'DA 380 BİN HANE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Fransa da büyük bölümü Normandiya bölgesinde, 380 bin hane elektriksiz kaldı.

Fransız enerji şirketi fırtına nedeniyle Flamanville nükleer santralinde 1. ve 3. reaktörlerin devre dışı kaldığını duyurdu. Destek ekipler sevk edildi.

Manş Denizi'ne kıyı bölgelerde rüzgarın saatteki hızı 210 kilometreyi aştı. Fransa'nın kuzeyinde de eğitime ara verilen yerleşimler oldu. Manş bölgesinde "Sığınaklarda kalın ve trafiğe çıkmayın." uyarısı yapıldı.

Arnavutluk'ta da şiddetli yağış beraberinde sele neden oldu. Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde nehrin taşması sonucu yerleşim yerlerini su bastı. Durres kentinde yüzlerce kişi tahliye edildi.

Avrupa genelinde bu hafta kötü hava koşulları sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.