Kara Cuma 2024 tarihi: Black Friday indirim günleri ne zaman?

2024 Kara Cuma için geri sayım başladı. Black Friday yani Kara Cuma haftasında her yıl olduğu gibi birçok mağazada ve üründe indirim kampanyaları yer alacak. Peki, Black Friday indirim günleri ne zaman?



BLACK FRİDAY 2024 NE ZAMAN?



Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.



Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

