Kara Cuma (Black Friday) indirimleri ne zaman? (2022 Black Friday tarihi)

Black Friday 2022 indirimleri, alışveriş tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Her sene binlerce kişiyi alışveriş yapmaya yönelten Black Friday (Kara Cuma) indirimlerinin bu yıl hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, Black Friday indirimleri ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 17:32

Kara Cuma (Black Friday) indirimleri ne zaman? (2022 Black Friday tarihi)

Her yıl binlerce kişi tarafından merakla beklenen indirim günleri için geri sayım başladı. Birçok teknoloji firması ve mağaza tarafından Black Friday gününde indirim yapılıyor. Peki, Black Friday bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2022 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

yapmayı seven vatandaşların fırsat olarak gördüğü günler arasında yer alan 2022 yılı Black Friday tarihi belli oldu.

olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri 25 Kasım Cuma gününde yapılacak.

Kara Cuma (Black Friday) indirimleri ne zaman? (2022 Black Friday tarihi) - 1

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...