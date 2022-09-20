Kara Cuma (Black Friday) indirimleri ne zaman? (2022 Black Friday tarihi)

Her yıl binlerce kişi tarafından merakla beklenen Black Friday indirim günleri için geri sayım başladı. Birçok teknoloji firması ve mağaza tarafından Black Friday gününde indirim yapılıyor. Peki, Black Friday bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?



2022 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?



Alışveriş yapmayı seven vatandaşların fırsat olarak gördüğü günler arasında yer alan 2022 yılı Black Friday tarihi belli oldu.

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.



Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri 25 Kasım Cuma gününde yapılacak.

BLACK FRİDAY NEDİR?



Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.