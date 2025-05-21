"Kara göçü" kapıda: Denizden gelen felakete karşı bilim insanlarından uyarı

Yeni bir araştırmaya göre, dünya mucizevi bir şekilde küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede tutmayı başarsa bile, buz tabakaları eriyerek deniz seviyesinin birkaç metre yükselmesine ve kıyı şeritlerinden “feci” göçlere yol açacak.

CNN International'da yer alan habere göre bir grup uluslararası bilim insanı, Grönland ve Antarktika buz tabakalarının hayatta kalması için güvenli ısınma sınırının ne olacağını belirlemek üzere yola çıktı. Uydulardan, iklim modellerinden ve buz çekirdekleri, derin deniz tortuları ve hatta ahtapot DNA'sı gibi geçmişten gelen kanıtlardan elde edilen verileri incelediler.

Buldukları şey korkunç bir tablo çiziyordu.

2,9 DERECEYE DOĞRU GİDİYOR

Dünya, iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerini engellemek için küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlama sözü verdi.

Ancak, bu sınıra ulaşılamaması bir yana, dünya şu anda 2100 yılına kadar 2,9 dereceye kadar ısınma yolunda ilerliyor. Ancak Communications Earth and Environment dergisinde dün yayınlanan çalışmanın en endişe verici bulgusu, 1,5'in buz tabakalarını kurtarmak için bile yeterli olmayabileceği.

FELAKET BOYUTUNDA YÜKSELMEYİ TETİKLEYEBİLİR

Bilim insanlarına göre, dünya bugünkü ısınma seviyesini 1,2 derecede sürdürse bile, bu durum buz tabakalarının hızla geri çekilmesini ve deniz seviyesinin felaket boyutunda yükselmesini tetikleyebilir.

Grönland ve Antarktika buz tabakaları birlikte küresel deniz seviyesini yaklaşık 65 metre yükseltmeye yetecek kadar tatlı su tutuyor. 1990'lardan bu yana kaybedilen buz miktarı dört katına çıktı; şu anda yılda yaklaşık 370 milyar ton kaybediyorlar.

Buz tabakasının erimesi, denizlerin yükselmesine en büyük katkıyı yapan faktördür ve yıllık deniz seviyesi yükselme oranı son 30 yılda iki katına çıktı.

YÜZ MİLYONLARCA İNSANI YERİNDEN EDECEK

Bunun, dünyanın kıyı nüfusları için varoluşsal bir tehdit olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 230 milyon insan deniz seviyesinden 1 metreden daha az yükseklikte yaşıyor. Araştırmaya göre, buz tabakalarında tutulan buz miktarındaki küçük değişiklikler bile küresel kıyı şeritlerini derinden değiştirecek, yüz milyonlarca insanı yerinden edecek ve adaptasyon sınırlarını zorlayan hasara neden olacak.

Bilim insanlarına göre, yüzyılın sonuna kadar denizler yılda yaklaşık 1 santimetre yükselebilir ve bu da şimdiki gençlerin yaşam süreleri içinde gerçekleşebilir.

Bristol Üniversitesi'nden çalışma yazarı ve buzulbilimci Jonathan Bamber, yüzyılda yaklaşık 100 sanitemreye denk gelen bu seviyede, “Modern uygarlıktan bu yana hiç tanık olmadığımız ölçeklerde büyük bir kara göçü göreceksiniz” dedi.