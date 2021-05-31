Kara mantar hastalığı Mısır'a da sıçradı

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan kara mantar hastalığı Mısır'da da görüldü. Ülkede kaç vaka görüldüğüne ilişkin sayı paylaşılmadı.

NTV Haber 31.05.2021 - 18:51 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 18:53

Kara mantar hastalığı Mısır'a da sıçradı

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Kara mantar olarak da bilinen mukromikoz hastalığı Mısır'da da ortaya çıktı. Mısırlı uzmanlar ülkede görülen vakaların çok az olduğunu kaydetti. Ancak kaç vaka olduğuna diar net bir sayı paylaşılmadı. Vakaların bazılarının tedavi edildiği belirtildi.

Basın toplantısında konuşan doktorlar bu hastalığa karşı ellerinde ilaç olduğunu söylüyor.

Hindistan'da 12 binden fazla kişide görülen Kara Mantar hastalığı 200'den fazla ölüme yol açmıştı.

Sinüsler, beyin ve ciğerleri etkileyebilen "kara mantar" enfeksiyonu, özellikle diyabet hastalarında ölüme yol açıyor.

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