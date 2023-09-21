Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek için Yevlah'a geldi

Karabağ'da yaşayan Ermenilerin temsilcileri devlet yetkilileri ile görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah şehrine geldi.

Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek için Yevlah'a geldi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız

Haberi Görüntüle

Hankendi-Ağdam güzergahını kullanan Ermeni temsilciler, Rus Barış Gücü yetkilileri ve polisinin eşliğinde Yevlah'a ulaştı. Yevlah Valiliği binasında yapılacak görüşmede Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu konuları müzakere edilecek.

Karabağ Ermenilerinin temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek için Yevlah'a geldi - 1

ERMENİ GÜÇLER SİLAH BIRAKTI

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...