Karabağ'da benzin depolama alanında patlama: En az 20 ölü

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında patlama meydana geldi.



Bir benzin depolama alanındaki patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi de yaralandı.



Yaralılardan onlarcasının durumunun ağır olduğu bildirildi.



Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçti. Hava yoluyla da tıbbi destek talep edildi.



Patlamadan sonra gökyüzüne yoğun alev yükseldi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir bilgi bulunuyor.

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