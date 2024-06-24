Karaçi’de aşırı sıcaklar can aldı: Son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan sıcaklar can kaybına yol açtı. Aşırı sıcaklar sonucu son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti.

Karaçi’de aşırı sıcaklar can aldı: Son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti

’ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar etkili oluyor.

Pakistan’ın bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları 53 dereceyi gösterirken Karaçi’de yüzde 76 nem oranıyla termometreler 45’i geçti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kentte yaşları 25 ila 45 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetti.

"BOL SIVI TÜKETİN"

Meteoroloji yetkilileri, son 60 yılın en yağışlı döneminin ardından Pakistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 53 dereceye kadar yükselmesi üzerine halka evlerinden zorunlu haller dışında çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), bugün Karaçi’nin kuzeybatısından esmesi beklenen sıcak rüzgarlarla birlikte sıcaklığın daha da artabileceğini bildirdi.

İtalya'da sıcak hava dalgası: 8 kent için "kırmızı" alarm

İtalya'da sıcak hava dalgası: 8 kent için "kırmızı" alarm

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Kremlin: Ukrayna'nın saldırıları barbarca

Kremlin: Ukrayna'nın saldırıları barbarca

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'de

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'de

AB temsilcisi Borrell: "Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi"

AB temsilcisi Borrell: "Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi"

Bakü’de silahlı çatışma: 3’ü polis 4 kişi hayatını kaybetti

Bakü’de silahlı çatışma: 3’ü polis 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: En az 15 polis öldü

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: En az 15 polis öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...