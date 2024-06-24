Karaçi’de aşırı sıcaklar can aldı: Son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar etkili oluyor.

Pakistan’ın bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları 53 dereceyi gösterirken Karaçi’de yüzde 76 nem oranıyla termometreler 45’i geçti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kentte yaşları 25 ila 45 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetti.

"BOL SIVI TÜKETİN"

Meteoroloji yetkilileri, son 60 yılın en yağışlı döneminin ardından Pakistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 53 dereceye kadar yükselmesi üzerine halka evlerinden zorunlu haller dışında çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), bugün Karaçi’nin kuzeybatısından esmesi beklenen sıcak rüzgarlarla birlikte sıcaklığın daha da artabileceğini bildirdi.

