Karadağ, Türkiye için vizesiz seyahat uygulamasını yeniden başlattı
23.12.2025 15:46
Son Güncelleme: 23.12.2025 15:47
NTV - Haber Merkezi
Karadağ, Türk vatandaşları için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden yürürlüğe koydu.
Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırıyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı.
Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.
Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.
“Bıçaklama olayına karıştıkları” iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşı, suçsuz olduklarının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.