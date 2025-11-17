İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum." dedi.

İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Türkiye'nin Karadağ'daki temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

KARADAĞ'DA NE OLMUŞTU?

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı.

Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

SUÇSUZ OLDUKLARI BELİRLENDİ

“Bıçaklama olayına karıştıkları” iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşı, suçsuz olduklarının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Y.G. ve N.D. isimli Türk vatandaşlarının “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındıkları ancak yapılan incelemeler sonucu olayla ilgileri bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle tutuklama kararının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, kararın suçun niteliğinde değişiklik nedeniyle değil, “öldürmeye teşebbüs” suçuna dair makul şüphe bulunmadığının anlaşılması üzerine alındığı vurgulandı.