Karadağ ülkesi nerede, nasıl gidilir? (Karadağ hakkında bilgiler)

Balkan ülkelerinden biri olan Karadağ, özellikle doğası ve sahilleri ile dikkat çekiyor.

KARADAĞ NEREDEDİR?

Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir.

Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

KARADAĞ BAŞKENTİ

Başkenti ve en büyük şehri Podgorica ülke topraklarının %10,4'ünü ve nüfusun %29,9'unu kapsamaktadır. Çetine kenti eski krallık başkenti statüsündedir. Ülkenin büyük çoğunluğunu Karadağlılar oluşturur, Sırplar %28,7 ile en büyük azınlıktır. Ayrıca Boşnaklar, Arnavutlar ve Hırvatlar da bulunur.

Erken Orta Çağ döneminde günümüz Karadağ topraklarında güneyde Duklja, batıda Travunia ve kuzeyde Rascia olmak üzere üç prenslik bulunuyordu.

14 ve 15. yüzyıllarda Zeta Prensliği ortaya çıktı. Karadağ ismi ilk kez 15. yüzyıl sonlarında kullanıldı. Osmanlı hükmü altındaki ülke, 1696'da bağımsızlığını tekrar kazandı.

Petrović-Njegoš hanedanı altında önce teokratik, sonraları ise seküler prenslikler kuruldu. Karadağ'ın bağımsızlığı 1878'deki Berlin Kongresi'nde Avrupa güçlerince tanındı.

1910'da ülke krallığa dönüştü. I. Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya'nın parçası olan Karadağ, dağılmanın ardından Sırbistan'la bir federasyon kurdu. Mayıs 2006'daki bağımsızlık referandumuyla bağımsızlık ilan edildi ve konfederasyon barışçıl bir şekilde dağıldı.



Dünya Bankası tarafından üst-orta gelir seviyesinde gösterilen Karadağ; BM, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ve Akdeniz için Birlik'in üyesidir. Ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindedir.

KARADAĞ'A NASIL GİDİLİR?



Karadağ ulaşımı için en uygun tercih hava yolu ulaşımı. Karadağ'a ulaşım, ülkenin başkenti olan Podgorica'nın şehir merkezine yaklaşık olarak 11 kilometre uzaklıkta bulunan Podgorica Havaalanı üzerinden gerçekleşiyor. Öte yandan Kotor yakının bulunan Tivat Havaalanı da özellikle yaz aylarında yoğun olarak tercih ediliyor.



İstanbul'dan Karadağ'a direkt olarak aktarmasız ulaşım mümkün iken İstanbul – Pogorica Havaalanı arası ulaşım yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika sürüyor.



KARADAĞ MÜSLÜMAN MI?



Karadağ'da İslam Hristiyanlıktan sonra ülkedeki en büyük ikinci dindir. 2011 nüfus sayımına göre, Karadağ'daki 118.477 Müslüman toplam nüfusun %20'sini oluşturmaktadır. Karadağlı Müslümanlar çoğunlukla Sünni mezhebe mensuptur.