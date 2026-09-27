Karadağ'a gidecekler dikkat. Vizesiz seyahat dönemi bitiyor

Türk vatandaşlarının halen vizesiz giriş yapabildiği Karadağ , 1 Kasım 2026'dan itibaren vize istemeye başlayacak. Ülkenin AB politikasına uyum süreci kapsamında getirdiği bu düzenleme, Türkiye 'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor.

Yürürlükte olan uygulamaya göre Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor.

Yeni alınan karara göre, vizesiz girişler 31 Ekim 2026 günü sona erecek yani 1 Kasım 2026 itibarıyla Karadağ’a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenecek.

VİZESİZ KALIŞ SÜRESİ 90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLMİŞTİ

Karadağ hükümeti, 25 Ekim 2025'te başkent Podgoritsa'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının Türk vatandaşlarıyla ilişkilendirilmesinin ardından Başbakan Milojko Spajic, Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.

Askıya alma kararı 23 Aralık 2025'te kaldırılmış ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü.

TÜRKİYE'DEN YILDA 320 BİN ZİYARETÇİ

EuroNews'in haberine göre, Adriyatik kıyısındaki Karadağ, vizesiz seyahat imkânı nedeniyle Türkiye vatandaşlarının sık tercih ettiği tatil destinasyonları arasında yer alıyor.

Şubat 2025'te yayımlanan resmi verilere göre ülkeyi her yıl yaklaşık 320 bin Türk vatandaşı ziyaret ediyor.

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, 2025'in sonunda ülkede geçici veya kalıcı oturma iznine sahip yaklaşık 100 bin yabancının bulunduğunu, bunların 13 bininin Türk vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Karadağlı yetkililer, ülkede şirket kuran veya iş arayan Türk vatandaşlarının sayısında da artış yaşandığını belirtiyordu.