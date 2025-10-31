Karadağ'da "bıçaklama olayı" ile ilgili tutuklanan iki kişi serbest bırakıldı

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirdi.



Mahkeme, Podgoritsa'daki bıçaklı saldırı olayına karışan Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, Podgoritsa Yüksek Savcılığının, Y.G. ve N.D. hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçlamasında bulunduğu belirtildi.



Soruşturmaya bakan hakimin, söz konusu şüpheliler hakkında mağdurların ifadesi ve teşhis tutanağı kapsamında tutuklama kararı verdiği aktarılan açıklamada, sanıkların haklarındaki karara itiraz ettikleri kaydedildi.



KAMERA KAYITLARI İTİRAZLARINI DOĞRULADI

Y.G. ve N.D'nin olayın yaşandığı saatlerde başka yerlerde bulunduklarının güvenlik kamerası görüntüleriyle doğrulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme sonucunda sanıkların savunmalarının doğru olduğu, olayın meydana geldiği sırada konutlarında bulundukları ve bu nedenle artık haklarında makul şüphe bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda soruşturma hakimi, sanıklar Y.G. ve N.D. hakkındaki tutuklama kararını kaldırmıştır. Bir kez daha vurguluyoruz ki, söz konusu sanıklar hakkındaki tutuklama kararı suçun nitelendirilmesinde bir değişiklik nedeniyle değil, soruşturma sürecinde onların 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle kaldırılmıştır."

VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINMIŞTI

Geçen cumartesi akşamı yaşanan olaydan sonra Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, başkent Podgoritsa Türk vatandaşları aleyhinde günlerce devam eden ırkçı protesto eylemlerine sahne olmuştu. Olaylarda Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırılar da düzenlenmişti. Irkçı saldırılar, olayların yaşandığı başkent Podgoritsa ile sınırlı kalmamış ve Bar, Kotor ve Hersek Novi gibi kentlerde de Türk vatandaşlarının işletmelerine ve araçlarına saldırılar yaşanmıştı.

Karadağ hükümeti de protestoların ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasına geçici olarak son verme kararı almıştı.

Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve gelirlerinin büyük bir kısmı turizm ile yabancı yatırımlara dayanan küçük Balkan ülkesinde yaklaşık 100 bin yabancı yaşıyor. Verilere göre en kalabalık yabancı gruplarını yaklaşık 24 bin ile Sırbistan, 21 bin ile Rusya ve 13 bin ile Türk vatandaşları oluşturuyor.