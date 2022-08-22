Karadağ'da tembellik olimpiyatı

Karadağ'ın Brezna köyünde bu yıl on birinci kez tembellik yarışması düzenlendi.



Tembellik Olimpiyatları'da bilinenin aksine yüzme, atlama veya yürüme yok.



Donja Brezna köyü, tembellik olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor. Olimpiyata katılanların tek yapması gereken yatıp dinlenmek.

Katılımcıların sadece 8 saatte bir tuvalete gitmelerine izin veriliyor. En uzun süre hareketsiz kalan kişi olimpiyatın şampiyonu oluyor.



Bu yılki yarışmacıların en küçüğü 11 yaşında.

11'incisi düzenlenen olimpiyat oyunları bu yıl yağmur yağdığı için açık havada yapılamadı. Küçük kulübeler mekan olarak kullanıldı.



Bu durumu sıkıcı bulan bazı yarışmacılar olimpiyat oyunlarından çekildi.



Olimpiyat rekorunuysa başkent Podgoritsa'dan bir yarışmacı elinde tutuyor. Yarışmacı geçen yıl tam 117 saat uzanıp dinlenerek rekor kırdı.