Karadağ’daki yılbaşı gösterisinde yaklaşık 600 dron yere düştü

Balkan ülkesi Karadağ’da, bölgede daha önce benzeri görülmemiş bir gösteri olarak lanse edilen büyük çaplı dron gösterisi hüsranla sonuçlandı.

Popüler sahil kenti Budva’nın tarihi kent merkezi yakınlarındaki gösteri için havalanan yaklaşık 600 dron, liman işletmesinin önündeki alana ve denize düştü.

Havai fişek gösterisinin ardından planlanan ve Budva’daki kutlamaların en önemli anlarından biri olması beklenen etkinlik, kutlamaları izleyen binlerce Karadağlı ve turistin gözleri önünde tam bir hayal kırıklığı ile sona erdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dronların onlarca metre yüksekliğe ulaştıktan sonra neredeyse eş zamanlı olarak kontrolsüz bir şekilde yere ve denize düşmeye başladıkları görüldü.

On binlerce euroya mal olan gösterinin neden başarısızlıkla sonuçlandığı henüz bilinmiyor. Budva Belediyesi, henüz duruma ilişkin bir açıklama yapmadı.

Karadağ basını ise bir tür sinyal bozucu kullanılmış olabileceği ihtimalinin dışlanmadığını ancak, bu yöndeki şüphelerin henüz teyit edilmediğini yazdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ve uzmanlar, yaşananların sebeplerini araştırmaya devam ediyor. Karadağlı yetkililer, olayda yaralanan olmadığını duyurdu.