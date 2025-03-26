Karadeniz’de ateşkes ilanının hemen ardından Ukrayna’dan saldırı!

Rus devlet medyası TASS'ın haberine göre, Belgorod bölgesinde beş, Kursk bölgesinde iki ve Karadeniz üzerinde iki tane olmak üzere dokuz insansız hava aracı dün gece boyunca Rus toprakları üzerinde uçtu.

Rusya, İHA'ları düşürdüğünü açıkladı. Ukrayna ise iddialar hakkında henüz yorum yapmadı.



Rus Savunma Bakanlığı insansız hava araçlarının Karadeniz'deki hedeflere mi yönelik olduğu yoksa sadece sular üzerinde mi uçtuğu konusunda bir açıklama yapmadı.



RUSYA’DAN İHA SALDIRISI



Reuters’ın bildirdiğine gör ise Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışını sağlayan Mykolaiv limanına bir gecede insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamaya Rusya, göre savaşın en büyük insansız hava aracı saldırısıyla Kryvyi Rih'i vurdu.



Mykolaiv Belediye Başkanı, bölge valisinin bir gecede bölge üzerinde yedi insansız hava aracının imha edildiğini bildirmesinin ardından Çarşamba günü erken saatlerde şehirde acil elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.



RİYAD’DA ANLAŞTILAR



Ukrayna ve Rusya, dün Karadeniz'i ve enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsayan geçici bir ateşkes üzerinde anlaştı.



Bu gelişme ABD'li yetkililerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rus ve Ukraynalı heyetlerle ayrı ayrı bir araya gelmelerinin ardından gerçekleşti.