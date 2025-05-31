Karadeniz’de çevre felaketine rağmen plajlar dolup taşıyor

Her yaz tatilciler, Rusya'nın Karadeniz kıyılarındaki plajlara akın ediyor.

Birçokları için Rusya tarihinin en kötü çevre felaketlerinden biri bile onları uzak tutmaya yetmiyor.

Aralık 2024'ün sonlarında, iki eski petrol tankeri, ilhak edilmiş Kırım yarımadası ile Rusya'nın Krasnodar bölgesi arasındaki Kerç Boğazı'nda bir fırtına sırasında battı ve bir tür ağır akaryakıt olan binlerce ton mazot döküldü.

O zamandan beri yerel yetkililer, gönüllüler ve bölge sakinleri zehirli olan, çıkarılması zor olan ve deniz yaşamı ile kıyı ekosistemleri için ciddi tehditler oluşturan yakıtı temizlemek için mücadele ediyor.

2 BİN 400 TON AKARYAKIT DÖKÜLDÜ

The Moscow Times'ın haberine göre denize verilen çevresel zararın ötesinde, 2 bin 400 ton akaryakıtın yaklaşık 50 kilometrelik kıyı şeridine yayılması, Karadeniz tatil beldelerinde tatil yapmanın güvenli olup olmadığı konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Rusya'nın sağlık gözlemcisi Rospotrebnadzor, Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 tankerlerinin batmasının ardından Anapa bölgesindeki plajların “risk altında olmaya devam ettiğini” söyledi.

Ancak devam eden yüzme yasağına rağmen turistlerin suların tadını çıkardığı görüldü.

Pek çok Rus için Karadeniz kıyıları ülkenin en popüler yaz tatili destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

Yerel halk içinse bu konu geçim kaynaklarını derinden etkiliyor çünkü birçoğu geçimini turizm sezonuna bağlı olarak sağlıyor.