Karadeniz'de petrol tankeri vuruldu. Sızan petrol yanmaya devam ediyor
07.10.2026 02:41
Rusya'nın Karadeniz açıklarında tankerde yangın çıktı
Karadeniz’de Rusya’nın Soçi kenti yakınlarında Liberya bayraklı bir petrol tankeri insansız deniz araçlarının hedefi oldu. Saldırı sonrası tanker alev alırken, 23 kişilik mürettebat kurtarıldı.
Karadeniz yakınlarındaki Sirius Federal Bölgesi İdaresi Başkanı Dmitriy Plişkin, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin açıklarında bir tankerde yangın çıktığını ifade etti.
Rusya Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Servisinin yangının çevresel etkilerini takip ettiğine dikkati çeken Plişkin, vatandaşların güvenliği için Sirius'taki plajların geçici olarak kapatıldığını belirtti.
Bölge sakinleri ve ziyaretçilerden dışarıda uzun süre kalmamalarını ve mümkünse pencerelerini açmamalarını isteyen Plişkin, izleme sonuçlarına ilişkin düzenli bilgilendirme yapılacağını kaydetti.
Plişkin, yangının çıkma sebebine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, tankerde çıkan yangın nedeniyle bölgede siyah bulutların geniş bir alanı kapladığı görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının büyüklüğü görülebiliyor.
PETROLÜN AÇIKTA YANMAYA DEVAM ETTİĞİ BELİRTİLDİ
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, petrol taşıyan "Aframax Rio" tankerinin insansız deniz araçlarının saldırısına uğradığını bildirdi.
Tamamı Hindistan vatandaşı olan 23 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Karadeniz'de petrolün açıkta yanmaya devam ettiği kaydedildi.