Karadeniz'de tahıl gemisi battı. İki ölü, 11 kişi kurtarıldı

Romanya açıklarında Karadeniz 'in uluslararası sularında seyreden bir yük gemisinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti, 11 mürettebat kurtarıldı.

Romanya İçişleri Bakanlığı, batan gemideki 11 personelin tahliye edildiğini duyurdu.

Romanya Denizcilik İdaresi ise olayın "Royad Mammadov" adlı gemide yaşandığını teyit etti ancak yangının çıkış nedenine dair ayrıntı paylaşmadı.

Romanya basını, tahıl yüklü geminin Türk işletmesinde olduğunu ve olayın Romanyalı enerji şirketi OMV Petrom'a ait bir petrol platformunun yakınlarında meydana geldiğini aktardı.

Reuters ajansının aktardığı ve gemi takip sitesi VesselFinder'ın paylaştığı verilere göre Saint Kitts ve Nevis bayrağı taşıyan gemi, Ukrayna'nın İzmail Limanı'ndan ayrılarak İtalya'nın Ravenna kentine doğru seyrediyordu.

KARADENİZ'DE TİCARİ HATLARDA GÜVENLİK ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Ukrayna ile 614 kilometrelik kara sınırı paylaşan NATO üyesi Romanya, savaşın başlamasından bu yana hava sahasını ihlal eden Rus İHA'ları ve Karadeniz 'in enerji ile ticaret yollarına sürüklenen mayınlarla karşı karşıya kalıyor.

Bölgedeki sivil deniz trafiğinde son aylarda benzer olaylar yaşanmıştı.

Daha önce 26 Ağustos 2026 gecesi Samsun'dan yola çıkan Kamerun bayraklı ve Türk işletmeli "Lider Bordo Mavi" adlı Ro-Ro gemisi, Rusya'nın Tuapse Limanı açıklarında üç İHA tarafından hedef alınmıştı.

Yangın çıkan gemide beş mürettebat yaralanmış, ertesi gün hasarlı gemiyi çekmeye giden kurtarma gemisi "Lider Kocatepe" de saldırıya uğramıştı.

Bu gelişmeler üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak seyrüsefer güvenliğine ilişkin Türkiye 'nin tepkisi iletilmişti.

Karadeniz'de 2 Ağustos 2026'da ise Rus nükleer enerji kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO şirketine ait 140 metrelik "Yanina" konteyner gemisi uluslararası sularda İHA saldırısı sonucu batmış, 17 mürettebat kurtarılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geminin askeri lojistik sağladığı gerekçesiyle vurulduğunu duyurmuştu.