Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı
29.05.2026 08:03
Son Güncelleme: 29.05.2026 08:28
İHA'nın isabet ettiği gemide çıkan yangına müdahale edildi.
Ukrayna, Rusya'nın Odesa'dan Türkiye'ye doğru ilerleyen bir Türk gemisini İHA'yla hedef aldığını, yaralı iki denizcinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Ukrayna, Karadeniz'de bir Türk gemisinin İHA ile hedef alındığını açıkladı.
Kiev yönetimi, Odesa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, geminin Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi.
Ukrayna medyasına yansıyan bilgilere göre, saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden gelen ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü.
KARADENİZ'DE BENZER OLAYLAR YAŞANIYOR
Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Karadeniz'de benzer olaylar geçen aylarda da yaşanmıştı .
Son olarak geçen mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla (İDA) vurulmuştu.
Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen son olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.