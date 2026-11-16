Karadeniz'de yük gemisi battı. 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı kurtarıldı

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında, sebebi bilinmeyen bir patlama sonucu battığı bildirildi. Olayın ardından, Türk ve Bulgar yetkililerin koordineli çalışmaları sonucu 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşından oluşan mürettebat kurtarıldı.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, Karadeniz 'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde batmakta olan bir yük gemisinden acil yardım sinyali alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali bayraklı gemide 12 kişilik mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Türk ve Bulgar yetkililer arasındaki koordineli çalışmalar sonucu kurtarılan 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı personelin helikopterle karaya sevk edildikleri açıklandı.



KAZANIN NEDENİ HALEN BİLİNMİYOR

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayın son haftalarda Bulgaristan ve Romanya açıklarında gemileri hedef alan ve ölümle sonuçlanan çok sayıda drone saldırısının ardından yaşanması dikkat çekti.



Patlamanın deniz mayını veya İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin inceleme sürüyor.



Marshall Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı gözüken gemi, yine aynı şirket tarafından işletiliyor.