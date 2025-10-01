Karalamalara son: Hindistan mahkemesinden doktor yazısı kararı

Doktorların kötü el yazısıyla ilgili espriler Hindistan’da da yaygın. Ancak Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi’nin son kararı, okunaklı reçetenin hayati önemini yeniden gündeme taşıdı.

Mahkeme, “okunaklı tıbbi reçetenin bir temel hak” olduğunu belirterek bunun ölüm kalım durumlarına neden olabileceğini vurguladı.

RAPORU MAKHEME BİLE ÇÖZEMEDİ

Karar, tecavüz, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarının yer aldığı bir davada çıktı. Kadını muayene eden devlet doktorunun yazdığı adli raporu inceleyen Yargıç Jasgurpreet Singh Puri, raporun “tek bir kelimesinin bile okunamaz” olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

BBC’nin ulaştığı karar metninde, doktorun raporu ve reçetesi “tamamen anlaşılmaz bir karalama” olarak yer aldı.

Puri, “Teknolojinin bu kadar erişilebilir olduğu bir dönemde hala kimsenin okuyamadığı reçeteler yazılması şok edici” dedi.

Mahkeme, tıp fakültelerine el yazısı dersleri eklenmesini istedi ve iki yıl içinde dijital reçete uygulamasına geçilmesi için süre tanıdı. Bu süre zarfında tüm doktorların reçeteleri büyük harflerle ve okunaklı yazması gerektiğini hükme bağladı.

DOKTORLARDAN KARIŞIK TEPKİLER

330 binden fazla üyesi bulunan Hindistan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Dilip Bhanushali, çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.

Şehirlerde dijital reçetelerin yaygınlaştığını, ancak kırsalda hala el yazısına mecbur kalındığını söyledi.

ÖLÜMCÜL YANLIŞLAR VE UYARILAR

Daha önce Hindistan’ın farklı eyaletlerinde de doktorların “zigzag tarzı” ya da “anlaşılmaz” el yazısı mahkemelerin gündemine gelmişti.

Araştırmalar doktorların yazısının ortalamadan daha kötü olmadığını gösterse de, uzmanlara göre sorun estetik değil, hayati: Yanlış okunmuş reçeteler ölümlere yol açabiliyor.

1999’da ABD’deki Tıp Enstitüsü raporuna göre, her yıl 44 bin önlenebilir ölüm yaşanıyor. Bunların 7 bini doğrudan okunaksız reçetelerden kaynaklanıyor.