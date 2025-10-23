Karanlık çöktükten sonra müzeler: Tarihi salonlarda gece hayatı

Bir samurayla akşam yemeği yemek, son bir buçuk yüzyıldır mümkün değil. Ancak British Museum son dönemde bunun “en yakın versiyonunu” sunuyor.

Eylül ve ekim aylarında, gündüz ziyaretçileri dağıldıktan sonra Japonya galerilerinde sessiz bir tören gerçekleştirildi. Üç tek kişilik masa, karşılarındaki vitrindeki samuray zırhlarıyla “yemek arkadaşlığı” yaptı.

Buharları tüten noodle kaseleri, müze sessizliğinde birkaç konuğa servis edildi. Konuğun “masadaki dostu” 18. yüzyıldan kalma bir samuray zırhıydı.



YALNIZ YEMEĞİN İTİBARI

Etkinlik, İngiliz Asya restoran zinciri Itsu’nun “tek kişilik noodle” serisini tanıtmak için düzenlendi. Projenin fikir babası, markayla çalışan Exposure adlı iletişim ajansı.

Müze, etkinlik için alanını kiralayarak gelir elde etti. Itsu ise sıra dışı bir lansman yaptı.

MÜZELERDE YENİ GELİR MODELİ: GECE ETKİNLİKLERİ

Londra’daki kültür kurumları, artık ziyaretçi çekmek ve gelirlerini çeşitlendirmek için alışılmadık deneyimler sunuyor.

Bilim Müzesi’nde sessiz disko, Doğa Tarihi Müzesi’nde “gong banyosu” ya da Londra Hayvanat Bahçesi’nde aslanlarla kamp yapmak mümkün.



Doğa Tarihi Müzesi, 2010’da çocuklar için başlattığı “Dino Snores” adlı uyku etkinliğini, bugün yoga seanslarından Halloween partilerine uzanan kapsamlı bir gece programına dönüştürdü.

250 UYKU ETKİNLİĞİ, 80 SESSİZ DİSKO

Ziyaretçi etkinlikleri yöneticisi Hannah Douglass, “Müzemizin benzersiz atmosferini kullanarak bilimi eğlenceli ve erişilebilir kılmak istedik” diyor.

Bugüne kadar 250 uyku etkinliği, 80 sessiz disko düzenlendi. Yeni yılda “Breaking Bad’in Kimyası” adlı özel bir gece etkinliğinde Emmy ödüllü Bryan Cranston bile yer alacak.

"DANS ETMEYE GELİP BİZİMLE TANIŞIYORLAR"

Douglass, “Ziyaretçiler dinozorların arasında dans etmeye geliyor, ama sonunda elinde içkisiyle bir uzay bilimciyle meteor konuşuyor” diyerek bu gecelerin müzeyi farklı kitlelere açtığını vurguluyor.

2024’te Art Fund tarafından yapılan ankete göre, İngiltere müzeleri uluslararası ziyaretçilerin pandemi öncesi seviyeye ulaşamadığını belirtiyor. Yüzde 83’ü artık yerel kitleyi önceliklendiriyor.

Ulusal müzelerin kalıcı koleksiyonlarına giriş 2001’den beri ücretsiz. Bu nedenle kurumlar kamu fonu, bağışlar ve etkinlik gelirleriyle ayakta duruyor.

GECELERİ KİRALIK MÜZELER

Bu tablo, müzeleri özel etkinliklere yönlendiriyor. Doğa Tarihi Müzesi’nin tamamını kiralamak isteyenlerin ödemesi gereken ücret 75 bin sterlin.

British Museum’da 2024 boyunca 79 ticari etkinlik düzenlendi. Müzenin ticari etkinlik sorumlusu Lisa Guastella, “Bu tür etkinlikler, müzeye gelir sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda yeni ziyaretçiler kazandırıyor” diyor.

Geçmişte müzede “Succession” final partisi, “The Rings of Power” lansmanı ve Londra Moda Haftası davetleri düzenlendi. Itsu’nun samuraylı yemeği de bu serinin bir parçası.

Bu etkinlik yalnızca gelir getirmedi, aynı zamanda Japon galerilerini öne çıkararak 2026’da açılacak samuray sergisine de dikkat çekti.