Karantinadaki Johnson'dan muhalefete corona virüs çağrısı

Corona virüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yayınladığı yazılı açıklamada, bilimin önderliğinde adım adım takip edilecek bir aksiyon planı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Johnson, “Bunun kısa bir savaş olmadığını biliyoruz, corona virüsü yenmek için haftalar değil aylar gerekiyor” dedi.

Parlamentodaki muhalefet liderlerine seslenen Johnson, “Bu ulusal acil durum anında birlikte çalışmalıyız. Bu nedenle hepinizi, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Bilim Baş Danışmanı ile yapacağımız bilgilendirme toplantısına davet ediyorum. Görüşlerinizi dinlemek istiyorum ve sizleri aldığımız tedbirler hakkında bilgilendirmek istiyorum” dedi.



Açıklanan son verilere göre, vaka sayısnın 40 bine yaklaştığı İngilterede virüs nedeniyle 3 bin 605 kişi hayatını kaybetti.