Kararı yapay zekaya bıraktı: ChatGPT seçti, Fransa'ya taşındı

Güney Fransa’nın Occitanie bölgesindeki küçük Uzes kasabası, artık Amerikalı Julie Neis’in evi.

Peki, nasıl oldu da hayatını Fransa’nın küçük bir kasabasına taşıma kararı aldı? Cevap basit: ChatGPT seçti. Neis, yapay zekanın “iyi bir seçim yaptığını” söylüyor.

FRANSA'YA UZANAN BAĞ

Fransa ile bağı genç yaşlarda, okulda Fransızca öğrenirken başlamış. Üniversite yıllarında bir yılını Fransa’da dil eğitimiyle geçirmiş, ardından 2004’te Paris’e taşınarak beş yıl orada yaşamış.

Yaklaşık beş yılın ardından ABD’ye dönüp teknoloji sektöründe kariyerine yoğunlaştı. Hayatının o dönemlerini anlatırken, “Harika bir işim, maaşım ve bol seyahatim vardı ama büyük bir tükenmişlik yaşadım.” ifadelerini kullandı.

Yoğun tempoya rağmen artan kaygı, depresyon ve kronik yorgunlukla mücadele ettiğini söyleyen Neis, “Kendimi adeta bir kabuk gibi hissediyordum” ifadelerini kullanıyor.

PARİS'TEN TAŞRAYA: CHATGPT DEVREDE

Değişim arayışı onu yeniden Fransa’ya yöneltti. Ancak Paris, bu kez fazla kalabalık ve yorucu geldi. Daha sakin bir yaşam ararken, nereye gideceğine karar veremedi.

Bu noktada ChatGPT’ye başvurdu.

Kendisiyle ilgili tüm bilgileri, değerlerini, yaşamak istediği hayat tarzını, “yavaş tempo, iyi hava, yerel pazarlar, uluslararası bir topluluk” gibi isteklerini yazdı.



Yapay zeka ona iki yer önerdi: Dordogne bölgesindeki Sarlat-la-Caneda ve Uzes.

Kararsız kalınca son sözü yine ChatGPT’ye bıraktı.

“Sarlat daha uzak ve izoleydi” diyor Neis. “ChatGPT bu yüzden Uzes’in bana daha uygun olacağını söyledi.”

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Neis, “Passeport Talent” adlı oturum iznine başvurdu. Birkaç ay içinde onay aldı.

O sırada San Francisco’da yaşayan Neis, işini bıraktı, arabasını sattı ve sadece iki bavulla Fransa’ya uçtu.



Bugün, Orta Çağ’dan kalma bir kuleye bakan, kemerli tavanlı küçük bir dairede yaşıyor.