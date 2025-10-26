Karayipler, Melissa Kasırgası'nı bekliyor

Jamaika için kasırga uyarısı, Haiti’nin güneybatı yarımadası ve Küba ’nın Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo ve Holguin bölgeleri için kasırga izleme uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tropikal fırtına Melissa’nın kasırgaya dönüştüğünü ve en az 4'üncü kategori şiddetine ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Hızla güçlenen fırtınanın, Jamaika ve Hispaniola’nın güneyinde yıkıcı sellere, heyelanlara ve fırtınalara yol açarak Karayip genelinde büyük hasar yaratacağı tahmin ediliyor.

JAMAİKA'NIN TAMAMI ETKİLENECEK



Jamaika Başbakanı Andrew Holness, Kingston’da düzenlediği basın toplantısında “Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum, hazırlanma zamanı şimdi” dedi ve “Jamaika’nın tamamı birkaç gün boyunca etkilenecek.” ifadelerini kullandı.

Holness, Kingston’daki Port Royal gibi alçak bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesini tavsiye etti; ancak zorunlu tahliye kararı açıklamadı.

Jamaika Meteoroloji Servisi, Melissa’nın Salı günü 4. kategori kasırga olarak Jamaika’ya karaya ulaşmasının ve ülkede beş gün kalmasının beklendiğini söyledi.



KÜBA KIYILARI DA TEHLİKE ALTINDA



Jamaika’nın güney kıyısında, 4 metreyi (13 feet) bulabilecek fırtına kabarmalarının, büyük ve yıkıcı dalgalarla birlikte görülmesi bekleniyor. Ajans ayrıca gelecek haftanın başında Küba’nın güneydoğu kıyılarında da önemli düzeyde fırtına kabarmalarının beklendiğini belirtti.