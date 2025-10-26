Karayipler, Melissa Kasırgası'nı bekliyor
Jamaika ve Küba başta olmak üzere Karayip ülkeleri, kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Melissa'ya karşı hazırlık yapıyor. Kasırganın hafta başı 4. kategoriye ilaşıph Jamaika'da kıyıya çıkması bekleniyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tropikal fırtına Melissa’nın kasırgaya dönüştüğünü ve en az 4'üncü kategori şiddetine ulaşmasının beklendiğini duyurdu.
Hızla güçlenen fırtınanın, Jamaika ve Hispaniola’nın güneyinde yıkıcı sellere, heyelanlara ve fırtınalara yol açarak Karayip genelinde büyük hasar yaratacağı tahmin ediliyor.
NHC’nin duyurusuna göre Jamaika’nın başkenti Kingston’ın yaklaşık 210 kilometre güneydoğusunda ve Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in yaklaşık 400 kilometre güneybatısında Melissa'nın hızı saatte yaklaşık 150 kilometreye çıktı.
Jamaika için kasırga uyarısı, Haiti’nin güneybatı yarımadası ve Küba’nın Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo ve Holguin bölgeleri için kasırga izleme uyarısı yapıldı.
JAMAİKA'NIN TAMAMI ETKİLENECEK
Jamaika Başbakanı Andrew Holness, Kingston’da düzenlediği basın toplantısında “Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum, hazırlanma zamanı şimdi” dedi ve “Jamaika’nın tamamı birkaç gün boyunca etkilenecek.” ifadelerini kullandı.
Holness, Kingston’daki Port Royal gibi alçak bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesini tavsiye etti; ancak zorunlu tahliye kararı açıklamadı.
Jamaika Meteoroloji Servisi, Melissa’nın Salı günü 4. kategori kasırga olarak Jamaika’ya karaya ulaşmasının ve ülkede beş gün kalmasının beklendiğini söyledi.
KÜBA KIYILARI DA TEHLİKE ALTINDA
Jamaika’nın güney kıyısında, 4 metreyi (13 feet) bulabilecek fırtına kabarmalarının, büyük ve yıkıcı dalgalarla birlikte görülmesi bekleniyor. Ajans ayrıca gelecek haftanın başında Küba’nın güneydoğu kıyılarında da önemli düzeyde fırtına kabarmalarının beklendiğini belirtti.
- Etiketler :
- Kasırga
- Küba
- Jamaika