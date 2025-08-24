Karayipler'de fırtına: Maduro’dan ABD’ye milis resti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı.



Devlet televizyonuna konuşan Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne katılımın "son derece başarılı" geçtiğini söyleyerek, halkın ABD gemileri karşısında devasa bir vatanseverlik sergilediğini vurguladı.



Maduro, "Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır" diye konuştu.



"Vatan savunması bir sevgi göstergesi ve yurttaşlık görevidir" diyen Maduro, şunları söyledi: "Vatanını savunmayan, ailesini de savunamaz, kendini de savunamaz. Ülkesinin tarihini ve egemenliğini sevmeyen, onlara hayranlık duymayanlar ruhlarını kaybeder. Ben vatanımı sevdiğim için kaydoluyorum. Sen de kaydol, saflara katıl! Yaşasın Venezuela, yaşasın vatan, yaşasın barış!"

MUHALEFET "YAPMAYIN" DEDİ



Öte yandan muhalefet lideri Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halktan Maduro'nun çağrısına kulak asmamasını istedi.



Machado, "Onların seni savunuyor gibi gösterme hedefi var; gerçekte ise güç zayıflıyor. Saygısızlık et, görmezden gel, yalnız bırak onları" dedi.