Karayipler'de ilk: Turuncu köpek balığı bilimi şaşırttı

﻿İLK KEZ GÖRÜLDÜ



Rio Grande Üniversitesi’nden araştırmacılar, Karayipler’de ilk kez bir kıkırdaklı balıkta yani köpek balığı, vatoz ve tırpana gibi türleri kapsayan grupta böyle bir vakaya rastlandığını belirtiyor.



Turuncu köpek balığı ayrıca albino özellikler de gösteriyor. En dikkat çekici örnek, tamamen beyaz gözlere sahip olması.



HAYATTA KALMA TARTIŞMASI



Normalde kahverengi tonları sayesinde deniz tabanına uyum sağlayan hemşire köpek balıkları, parlak turuncu deri veya albinizmde olduğu gibi beyaz gözlerle avcılara karşı daha görünür hale geliyor.



Bu da hayatta kalma ihtimallerini azaltabiliyor. Ancak bilim insanları, bu örneğin durumun her zaman böyle olmadığını gösterebileceğini düşünüyor.



GENETİK Mİ ÇEVRESEL ETKENLER Mİ?



Bilim insanları, genellikle genetik mutasyonla ortaya çıkan bu bozukluğun, beslenme gibi çevresel faktörlerle de tetiklenebileceğini ifade ediyor.



Xanthism hayvanlar aleminde son derece nadir görülen bir durum. Şimdiye kadar sadece birkaç balık, sürüngen ve kuşta doğrulanmış vakalar kaydedildi.

