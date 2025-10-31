Kardashian NASA'ya karşı: "Ay'a iniş yapılmadı" dedi, yanıt gecikmedi

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, “The Kardashians” programının son bölümünde, Apollo 11 görevinin sahte olduğunu öne sürdü ve “Buzz Aldrin korkmadı çünkü iniş hiç yaşanmadı” ifadelerini kullandı.



NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy ise, sosyal medya platformu X üzerinden Kardashian’ı etiketleyerek yanıt verdi: “Evet, Ay’a gittik… Hem de altı kez.”

KARDASHIAN FIRLATMA TÖRENİNE DAVET EDİLDİ

Duffy ayrıca NASA’nın güncel Ay keşif programı Artemis’e dikkat çekerek, “Son uzay yarışını biz kazandık, bu yenisini de kazanacağız” dedi ve Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma törenine davet etti.



Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in 1969’daki Apollo 11 misyonuyla Ay yüzeyine ayak basmasından bu yana, Ay’a inişle ilgili komplo teorileri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Ancak NASA, bu iddiaların onlarca yıldır defalarca çürütüldüğünü vurguluyor.