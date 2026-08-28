Kardeşinin pasaportunu kullanıp 15 günlük vizeyle ülkeye girdi, 26 yıl sonra yakalandı

The Japan Times'ın haberine göre, Shizuoka bölgesi polis yetkilileri, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, 1993'te kardeşinin pasaportu ve 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı düşünülen 72 yaşındaki Güney Korelinin ihbar üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişinin daha yüksek maaşlı bir iş bulma umuduyla ülkeye giriş yaptığını söylediği aktarılan açıklamada, kişinin suçunu kabul ettiği kaydedildi.

Japonya 'da, 2000 yılında yenilenen göçmenlik yasasının yürürlüğe girmesine kadar vize süresini aşmak cezalandırılabilir bir suç değildi. Bu kapsamda söz konusu kişinin vize süresini 26 yıl aştığı ve buna uygun değerlendirileceği belirtiliyor.