Kardinalin çocuklara yönelik cinsel taciz davasını haber yapan medya kuruluşlarına toplam 840 bin dolar para cezası

Avustralya’da Victoria Yüksek Mahkemesi bir düzine medya şirketine, eski Vatikan saymanı George Pell'in çocuklara cinsel saldırı suçundan hüküm giymesi hakkındaki yayın yasağı emrini ihlal ettikleri için toplam 842 bin dolar para cezası ödemesine hükmetti.



Çoğunluğu Nine Entertainment Co ve Rupert Murdoch'a ait News Corp'a ait olan 12 medya kuruluşu, eyaletten sonra kardinalin yargılanması ve mahkumiyetine ilişkin haber yapma konusundaki yayın yasağını Şubat ayında ihlal etmekten suçlu bulundu. Ardından muhabirler, editörlerL-, radyo ve televizyon sunucuları hapis tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Fakat, mahkeme gazetecilere ve editörlere yönelik tüm suçlamaları düşürmeyi kabul etti.

DAVANIN AMACI VE ETKİNLİĞİNE ZARAR VERİLDİ



Victoria Yüksek Mahkemesi Yargıcı John Dixon, medya firmalarını "emrin şartlarına aykırı bilgileri yayınlayarak davanın amacını saptırdığını ve etkinliğini azalttığını" belirterek para cezasına mahkum etti.



ÇOCUKLARA CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN HAPSE GİREN EN KIDEMLİ KATOLİK KİLİSESİ YETKİLİSİ

Diğer taraftan, Pell'in iki koro çocuğunu taciz etmekten mahkumiyeti, bir yıldan fazla hapis yattıktan sonra geçen yıl Nisan ayında bozuldu. Pell, çocuklara cinsel saldırı suçundan hapse giren en kıdemli Katolik kilisesi yetkilisiydi. 2018'deki dava ve kararına ilişkin raporlar, kardinalin karşı karşıya kalacağı diğer suçlamalar hakkında adil bir yargılama almasını sağlamak için Victoria Eyalet Mahkemesi tarafından gizlilik kararı çıkarıldı. Bu suçlamalar daha sonra düşürüldü.



Aralık 2018'de jüri tarafından mahkum edildikten sonra, medya Pell’in adını vererek suçlamaları yayınladı.



Öte yandan, Nine Entertainment'ın The Age gazetesine iki makale ve bir başyazı için 345 bin dolar ile en ağır para cezası verirken, News Corp'un news.com.au adlı sitesinde yar alan bir makale için ise 306 bin dolar ceza uygulandı.

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