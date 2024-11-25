Kargo uçağı iniş yaparken düştü: Eve çarptı, bir kişi öldü

Reuters haber ajansına konuşan polis yetkililerinin bildirdiğine göre DHL firmasına ait bir kargo uçağı, Litvanya'nın başkenti Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi başkanı, kazanının nedenlerinin araştırıldığını söyledi.

Uçak personelini arama çalışmaları devam ederken, Litvanya polisi düşen uçağın çarptığı evden 12 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Polis, kazanın ardından bir kişinin ölü bulunduğunu, üç kişinin sağlık personeli kontrolünde olduğunu duyurdu.



Litvanya kurtarma servisleri, "Dördüncü bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.



Polis, uçağın iniş için yaklaşırken düştüğünü bildirdi.

VİDEO: LİTVANYA'DA KARGO UÇAĞININ DÜŞME ANI

