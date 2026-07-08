Kargo uçağı Umman denizi üzerinde kayboldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden yola çıkarak, Pakistan'ın Karaçi şehrine giden kargo uçağı kayboldu.

Pakistan basını 5 kişilik mürettebatı bulunan 27 yıllık Boeing 737 tipi uçağıyla Umman Denizi üzerinde Karaçi kenti yakınlarında irtibatın kesildiğini aktardı. Radar kayıtlarına göre uçağın bir anda 34 bin feet irtifa kaybettiği belirtildi.

Pakistan Havacılık İdaresi de kargo uçağının, motor arızası bildirdikten sonra kaybolduğunu duyurdu. Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.