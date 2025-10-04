Karpuz, nasıl Filistin direnişinin sembolü haline geldi?

Sanatta resmedilen, sosyal medyada emoji olarak paylaşılan veya sadece elde tutulan bir dilim karpuz, Filistinliler için on yıllardır süren direnişin sembolü haline geldi.



7 Ekim'in ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı harekâtta binlerce yaşamını yitirmesiyle, bu sembol yeniden küresel çapta görünürlük kazandı.



Time dergisinde yer alan habere göre, karpuzun bir sembol olarak kullanılması yeni bir olgu değil. Bu durumun kökeni, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal edip Doğu Kudüs'ü ilhak ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'na dayanıyor.



O dönemde İsrail hükümeti, işgal altındaki topraklarda Filistin bayrağının kamusal alanda sergilenmesini suç saydı.



Bu yasağı aşmak isteyen Filistinliler, kesildiğinde Filistin bayrağının renkleri olan kırmızı, siyah, beyaz ve yeşili barındıran karpuzu bir ifade aracı olarak benimsedi.

2007'de sanatçı Halid Hourani, Subjective Atlas of Palestine (Öznel Filistin Atlası) adlı kitap için "Karpuzun Hikâyesi" isimli bir eser üretti. Bu çalışma, daha sonra tüm dünyada tanınan bir imgeye dönüştü.

‘KARPUZ BİLE ÇİZSENİZ EL KONULACAK’



Yasak sadece bayrağın kendisiyle sınırlı kalmadı. Filistinli ressam Süleyman Mansur, 2021'de The National gazetesine verdiği demeçte, 1980 yılında Ramallah'taki bir galeride kendisi ve diğer sanatçıların eserlerinin yer aldığı bir serginin İsrailli yetkililer tarafından kapatıldığını anlattı.



Mansur, o günü şu sözlerle aktardı:



"Bize Filistin bayrağını resmetmenin yasak olduğunu söylediler. Ama sadece bayrak değil, renkler de yasaktı. Bunun üzerine [(sanatçı) İssam (Bedir), ‘Kırmızı, yeşil, siyah ve beyazdan bir çiçek yapsam?’ diye sordu. Görevli öfkeyle, ‘O da toplatılır. Hatta karpuz bile resmetseniz, el konulacak’ dedi."



İsrail, Filistin bayrağı üzerindeki yasağı 1993'te, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütünün birbirini tanıdığı Oslo Anlaşmaları çerçevesinde kaldırdı.



Anlaşmaların ardından The New York Times gazetecisi John Kifner, karpuzun sembolik rolüne dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Kifner, "Gazze’de, ellerinde dilimlenmiş karpuz taşıdıkları için bir zamanlar tutuklanan gençler -ki bu kırmızı, siyah ve yeşil Filistin renklerini sergilemek anlamına geliyordu- artık yasaklı bayrağı sallarken askerler kayıtsızca yürüyüş kortejini izliyor" diye yazdı.



Karpuz sembolü, 2021'de Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasına yönelik mahkeme kararıyla yeniden yaygınlaştı.



2023'ün ocak ayında ise İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, polise kamusal alanlardaki Filistin bayraklarını toplama yetkisi verdi.



Bu gelişmelere tepki olarak, sivil toplum kuruluşu Zazim, Tel Aviv'de çalışan 16 taksinin üzerine "Bu bir Filistin bayrağı değil" yazısıyla birlikte büyük karpuz görselleri yerleştirdi.



Zazim Direktörü Raluca Ganea, "Hükümete mesajımız net: Her saçma yasağı aşmanın bir yolunu bulacağız ve ifade özgürlüğü için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.



Kampanyanın örgütlenmesine yardımcı olan Hayfalı Filistinli Emel Saad ise el-Cezire televizyonuna verdiği demeçte, "Mesajımız açıktı: Bizi durdurmak istiyorsanız, kendimizi ifade etmenin başka bir yolunu buluruz" diye konuştu.

Portakal, zeytin ve patlıcan da Filistin kültüründe, kimliğinde ve direnişinde önemli bir yer tutuyor.

DİJİTAL SANSÜRE KARŞI KARPUZ



Filistin bayrağını yasaklayan hükümetler, günümüzde bu uygulamayı sosyal medya platformlarının içerik denetim algoritmalarına bıraktı.



Onlarca yıldır yasaklara karşı bir direniş sembolü olarak kullanılan karpuz, şimdilerde Filistinliler ve destekçileri için dijital sansürü aşmanın bir aracı olarak yeniden önem kazandı.



Washington Post gazetesine demeç veren Avaaz sivil toplum örgütünden örgütünden kampanya direktörü Fadi Kuran, Batı Şeria ve Gazze'deki nüfusun yüzde 70'inin 30 yaşın altında olduğuna dikkat çekerek, "Sosyal medya ve dijital araçlar onların dünyaya açılan kapısı. Burada yaşananları duyurmak için bu mecraları kullanmak zorundalar. Bu yüzden dijital baskıları aşmak için çok çeşitli yöntemler gelişti" diyor.



Mayıs 2021'deki İsrail-Hamas çatışması sırasında Facebook ve Twitter gibi platformların, milyonlarca Filistin yanlısı paylaşımı "teknik hata" gerekçesiyle kaldırması, Filistinli kullanıcıların sansür endişelerini artırdı.



Hayfa merkezli 7amleh (Arap Sosyal Medya Geliştirme Merkezi) savunuculuk yöneticisi Mona Şitaye, İsrail makamlarının ve sosyal medya şirketlerinin Filistinlileri "çevrimiçi susturmaya çalıştığını" belirterek, "Kendi anlatımızı ve hikâyelerimizi, İsrail’in ihlallerini paylaşmamızı engelliyorlar" bilgisini veriyor.



Bu duruma karşı Filistinli kullanıcılar, algoritmaları atlatmak için yaratıcı yöntemler geliştirdi. Bunlar arasında, yapay zekânın tespiti zorlaşsın diye kelimelerdeki harfleri değiştirmek (örneğin "şehit" kelimesini farklı yazmak), İngilizce paylaşımlarda "Palestine" yerine "P@lestine" gibi semboller kullanmak veya siyasi içerikli metinleri kişisel fotoğrafların altına gizlemek gibi taktikler bulunuyor.



Fadi Kuran'a göre bu dijital aktivizm, Filistin siyasetinde yeni bir dinamiği de beraberinde getirdi:



"Artık kamuoyundaki tartışmaların tonunu, karizmatik ve iyi niyetli aktivistler ile siyasi etkisi olan isimler belirliyor. Bu, Filistin’deki siyasi elitleri ve partilerin liderlerini korkutuyor. Zira artık medyayı ya da sokaklardaki silahları kontrol edenler değil, internete girip cesaretle konuşan herkes kamuoyu üzerinde etkili olabiliyor."

Filistin bayrağını yasaklayan hükümetler, günümüzde bu uygulamayı sosyal medya platformlarının içerik denetim algoritmalarına bırakırken Filistin'in sesi olmak isteyenler bu dijital sansürü karpuz simgesiyle kırmaya çalıştı.