Karpuzlar uyuşturucu çıktı! ABD'de 5 milyon dolarlık operasyon

200'DEN FAZLA KARPUZ UYUŞTURUCU ÇIKTI

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, bin 200'den fazla karpuzun aslında renkli kağıtlara sarılı sentetik uyuşturucu paketleri olduğunu keşfettiklerini açıkladı.



Met, canlandırıcı etkisi ve kullanıcılarına verebileceği yenilmezlik hissi nedeniyle sokak uyuşturucusu olarak kötüye kullanılıyor.



Bu ay başka bir operasyon sırasında marulların arasına zulalanmış 40 milyon dolarlık metamfetamine de el konulmuştu.