Karpuzlar uyuşturucu çıktı! ABD'de 5 milyon dolarlık operasyon

ABD'de kaçakçılar, 5 milyon dolar değerinde metamfetamini karpuz kılığına soktu ve uyuşturucuları Meksika sınırından kamyonlarla geçirmeye çalıştı. Sınır güvenliği, denetimler sırasında 2 ton metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Karpuzlar uyuşturucu çıktı! ABD'de 5 milyon dolarlık operasyon

kaçakçıları, karpuz görünümlü paketlere sakladıkları metamfetamini Meksika sınırından 'ye sokmaya çalışırken sınır güvenliği tarafından yakalandı.

Kaliforniya eyaletinde yapılan denetimler sırasında 2 ton metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Karpuzlar uyuşturucu çıktı! ABD'de 5 milyon dolarlık operasyon - 1

200'DEN FAZLA KARPUZ ÇIKTI

Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, bin 200'den fazla karpuzun aslında renkli kağıtlara sarılı sentetik uyuşturucu paketleri olduğunu keşfettiklerini açıkladı.

Met, canlandırıcı etkisi ve kullanıcılarına verebileceği yenilmezlik hissi nedeniyle sokak uyuşturucusu olarak kötüye kullanılıyor.

Bu ay başka bir operasyon sırasında marulların arasına zulalanmış 40 milyon dolarlık metamfetamine de el konulmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

KKTC'de askeri araç devrildi: 1 şehit, 11 yaralı

KKTC'de askeri araç devrildi: 1 şehit, 11 yaralı

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya istifa çağrısı

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya istifa çağrısı

11 yıl önce kaybolmuştu! Kayıp kedi  sahibine kavuştu

11 yıl önce kaybolmuştu! Kayıp kedi  sahibine kavuştu

Putin: Ukrayna, Kursk Nükleer Santrali'ne saldırdı

Putin: Ukrayna, Kursk Nükleer Santrali'ne saldırdı

Sırbistan'da göçmen teknesi nehirde alabora oldu: 8 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'da göçmen teknesi nehirde alabora oldu: 8 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da doğum oranı: Son 10 yılda yüzde 25 azaldı

İspanya'da doğum oranı: Son 10 yılda yüzde 25 azaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...